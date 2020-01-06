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Український боксер Шелестюк підтримав Австралію через лісові пожежі: фото

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Тарас Шелестюк / Фото з відкритих джерел

Український боксер Тарас Шелестюк поспівчував Австралії, яка через лісові пожежі зазнала величезних втрат.

Про це непереможний Шелестюк написав у власному Instagram.

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Як відомо, небитий українець 31 січня в Шрівпорті (штат Луїзіана) проведе бій в рамках серії ShoBox: The New Generation.

Ім'я суперника Шелестюка по 10-раундовому поєдинку ще невідомо, але бій Тараса стане другою головною подією вечора боксу і потрапить в трансляцію на кабельному телеканалі Showtime.

Страшні пожежі в Австралії: основне

  • Масштабні пожежі в Австралії тривають від середини жовтня. Від початку року пожежі знищили майже 400 будинків у Новому Південному Уельсі та кілька десятків – у Вікторії.
  • Десятки тисяч будинків в штатах Новий Південний Уельс і Вікторія не мають електрики. У регіоні – надзвичайний стан, проводиться примусова евакуація.
  • За даними Національної служби пожежної охорони штату Новий Південний Уельс, в штаті вирує 146 пожеж, з яких 65 не припиняються. У неділю, 5 грудня, близько 2 тисяч 700 пожежників боролись із полум'ям.
  • За останніми даними, в результаті пожеж в Австралії загинули 24 людини. Австралійські вчені заявляють, що у вогні могли постраждати до 500 мільйонів тварин.
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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Бокс Пожежі в Австралії
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