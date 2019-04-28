Український боксер Сіренко ефектним нокаутом у першому раунді переміг суперника: відео

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Владислав Сіренко
Владислав Сіренко

Непереможний український важковаговик Владислав Сіренко зробив ще один крок до еліти світового боксу. Цього разу він виборов титул German International Haevyweiht.

Протистояв 23-літньому українцю Владиславу Сіренку 33-літній Леандро Даніель Робутті. Та назвати це боєм рівних суперників не можна.

До слова: Віктор Постол переміг Мохамеда Мімуна та став обов'язковим претендентом на титул чемпіона світу

Ще у першому раунді Сіренко впіймав аргентинця серією ударів. Після одного влучного удару в голову Робутті вже падав. Тож другий удар від українця просто добив суперника. Опонент Сіренка близько трьох хвилин не міг встати після закінчення бою.

До цього Владислав Сіренко вже виграв титул чемпіона WBF International.

Варто додати, що в цей же вечір боксу у німецькому Карлсруе український супертяж Олександр Захожий технічним нокаутом у 8 раунді переміг аргентинця Маріано Рубена Діаса.

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Теги: Спорт Бокс Новини Спорту
Джерело: 24 канал
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