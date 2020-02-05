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Український боксер Сіренко побореться за чемпіонський титул з колишнім суперником Усика

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Влад Сіренко / Сегодня

Перспективний український суперважковаговик Владислав Сіренко (13-0, 12 КО) дізнався дату і місце свого наступного поєдинку. Боксер повернеться в ринг 28 березня в німецькому Карлсруе.

Суперником Сіренка стане досвідчений південноафриканець, екс-володар поясу WBC International Silver Джонні Мюллер (21-9-2, 14 КО), пише Luckypunch.net. Він відомий українській публіці по бою проти Олександра Усика у 2015 році.

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На кону поєдинку між Сіренком та Мюллером стоятиме вакантний титул WBC Asia в суперважкій вазі.

Варто відзначити, що Сіренко вже володіє трьома чемпіонськими поясами – WBF International, German International та EBP. Тож у цьому бою він може здобути четвертий титул.

До слова, інший український супертяж Олександр Захожий (13-0, КО) в цьому ж вечорі повинен провести бій за пояс WBC Francophone. А Петро Іванов (11-0-2, 7 КО) в Карлсруе проведе бій за титул WBC International Silver.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Бокс
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