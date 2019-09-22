Український боксер Славінський нокаутував суперника у третьому раунді: відео

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Віктор Славінський
Віктор Славінський / facebook.com/groups/Ukrainian.Boxing

У Каліфорнії (США) 22 вересня у великому вечорі боксу від Premier Boxing Champions виступив перспективний український боксер Віктор Славінський. Противником Віктора став 25-літній американський боксер Джесус Агінага.

Славінський, який виступає у другій напівлегкій вазі, зумів здобути впевнену перемогу. Звитяга стала шостою достроковою для українця.

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Поєдинок завершився вже у 3 раунді, коли Славінський ударом по корпусу нокаутував американця.

 

 

Відео яскравого нокауту по печінці від Віктора Славінського

Відео яскравого нокауту по печінці від Віктора Славінського, у бою проти Джесуса Агінаги ---------------------------------------------------------------------------------------------- Партнер Ukrainian Boxing Arena - Ukrainian Boxing Group: Слава Україні!

Опубліковано Ukrainian Boxing Arena Неділя, 22 вересня 2019 р.

Таким чином, Віктор Славінський здобув свою 9-у перемогу. Ще один бій українця завершився нічиєю.

29-річний Славінський – колишній учасник напівпрофесійної команди "Українські отамани", чемпіон світу 2016 року серед професіоналів з кікбоксингу К-1.

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Теги: Спорт Бокс Новини Спорту
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