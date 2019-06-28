Український боксер виборов нагороду на Європейських іграх, але програв росіянину

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Євген Барабанов
Євген Барабанов / facebook.com/evgeniy.barabanov1

Український боксер Євген Барабанов додав до медальної скарбнички збірної України на Європейських іграх 28-у медаль. Наш спортсмен виборов бронзову нагороду.

Євген Барабанов зумів добратися до півфіналу турніру, але зупинився за крок до фіналу.

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У ваговій категорії до 69 кілограмів Барабанов програв росіянину Агрба Харітону. Суддівські записки показали, що росіянин виграв кожен раунд і здобув перемогу з рахунком 5:0.

Хоча під час поєдинку рефері виніс росіянину попередження. Втім, це не допомогло Євгену пробитися до фіналу.

Таким чином, боксер здобув для України 28-у медаль у Мінську. Медаль Барабанова – 10-а бронза в активі "синьо-жовтих".

 

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Теги: Спорт Бокс Європейські ігри 2019 Новини Спорту
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