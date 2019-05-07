Український боксер Віктор Постол вимагає бій за титул чемпіона WBC, його суперник не проти

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Віктор Постол
Віктор Постол / Boxing News 24

Колишній чемпіон світу і офіційний претендент на пояс чемпіона WBC у суперлегкій вазі Віктор Постол (31-2, 12 КО) прагне якнайскоріше провести бій. Його суперник – чемпіон у цій ваговій категорії Хосе Рамірес (24-0, 16 КО) теж не проти провести цей бій.

"Так, я є офіційним претендентом, тому хотів би, щоб бій за пояс не відкладали і як можна швидше домовилися з Хосе Раміресом, щоб я з ним зустрівся. У мене буде знову шанс поборотися за титул чемпіона світу і повернути його", – заявив Віктор Постол.

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На перепоні цього бою може стати чемпіон світу за версією WBO Моріс Хукер (26-0-3, 17 КО). Його команда зараз домовляється про об’єднавчий бій проти Хосе Раміреса. Якщо їм вдасться домовитися, то чемпіонський бій Постола доведеться відкласти.

"Ми ведемо переговори з Хукером. Чув, що його промоутер Едді Хірн зробив пропозицію моєму промоутеру Бобу Аруму. Сподіваюся, Арум дозволить мені відправитися на DAZN, і вони зуміють домовитися. Саме про цей поєдинок я і мрію. Але якщо раптом не вийде, то я готовий битися зі своїм обов'язковим претендентом Віктором Постолом. Або з Арнольдом Барбосою. З ним готовий битися в будь-який момент. Але Хукер мене цікавить більше, адже він – чемпіон. Для мене важливо битися в об'єднавчому бою. Це моя ціль", – заявив Хосе Рамірес.

Українець Віктор Постол у відбірковому поєдинку переміг француза Мохамеда Мімуна (21-3, 2 КО) став обов'язковим претендентом на чемпіонський бій за версією WBC.

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Теги: Новини Спорту Спорт Бокс
Джерело: 24 канал
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