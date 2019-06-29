Український боксер Віктор Вихрист виграв золоту медаль на Європейських іграх 2019 у Мінську
Боксер Віктор Вихрист, що виступає у ваговій категорії понад 91 кг, приносить Україні золото II Європейських ігор у Мінську.
У фіналі Віктор Вихрист протистояв Мураду Алієву з Франції. І переміг з рахунком 4:1.
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При цьому арбітру довелося зупинити бій у третьому раунді через розсічення у Вихриста.
Відео нагородження Віктора Вихриста золотою нагородою
Ця медаль стала десятою золотою нагородою для України на II Європейських іграх.
Джерело: 24 канал
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