Український боксер Віктор Вихрист виграв золоту медаль на Європейських іграх 2019 у Мінську

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Віктор Вихрист
Віктор Вихрист

Боксер Віктор Вихрист, що виступає у ваговій категорії понад 91 кг, приносить Україні золото II Європейських ігор у Мінську.

У фіналі Віктор Вихрист протистояв Мураду Алієву з Франції. І переміг з рахунком 4:1.

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При цьому арбітру довелося зупинити бій у третьому раунді через розсічення у Вихриста.

Відео нагородження Віктора Вихриста золотою нагородою

Ця медаль стала десятою золотою нагородою для України на II Європейських іграх.

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Теги: Спорт Бокс Новини Спорту Європейські ігри 2019
Джерело: 24 канал
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