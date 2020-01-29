Український боксер Віктор Вихрист вирішив відмовитися від Олімпіади заради професійної кар'єри

Один з кращих боксерів-любителів України Віктор Вихрист вирішив розпочати професійну кар'єру. При цьому зробити це він вирішив перед Олімпіадою-2020, де міг би поборотися за медаль для України.

Віктор Вихрист є чемпіоном Європи-2017 року і переможцем Європейських ігор-2019 року. Тож був одним із претендентів на те, щоб здобути для України олімпійське золото в Токіо-2020. Натомість боксер підписав контракт з німецькою промоутерською компанією EC Boxing Promotion. Інформація про підписання угоди опублікована на сайті компанії.

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При цьому на професійному ринзі боксер виступатиме не під своїм прізвищем, а як Віктор Фауст.

Самого боксера на сайті порівнюють з Кличком.

"Я щасливий бути тут, в прекрасному місті Гамбурзі. Пропозиція була настільки приголомшливою, що я вирішив зробити цей крок. Я дуже задоволений тим, що мене порівнюють з Кличком. Це також стимул працювати старанно, щоб в якийсь момент стати навіть краще за нього", – заявив Віктор Вихрист.

Менеджером Вихрист став колишній чемпіон світу за версією WBA українець Андрій Котельник. За словами Котельника, у Вихриста є потенціал, щоб вийти на вершину в суперважкому дивізіоні. Мета українця – стати чемпіоном світу.