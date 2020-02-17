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Український боксер виступить в андеркарді фінального бою WBSS Брієдіс – Дортікос

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Дмитро Безус виступить у андеркарді фіналу WBSS

Український боксер-важковаговик Дмитро Безус проведе поєдинок в андеркарді фіналу Всесвітньої суперсерії боксу у важкій вазі.

Українець, для якого це буде лише третій бій на професійному ринзі (він здобув дві перемогу, одну з яких – достроково), битиметься з представником Греції Маріосом Колласом.

До слова: Хочеться досягати успіху і розвиватись. А бути запасним варіантом я не хотів, – Віктор Вихрист

Цей бій відбудеться на "Арені Рига" 21 березня. Він стане одним з боїв перед фіналом WBSS, в якому зійдуться Майріс Брієдіс та Юніел Дортікос.

Варто нагадати, що обидва боксери і до цього виступати у WBSS. Тоді обоє боксерів поступилися у півфіналі. Брієдіс програв Олександру Усику, втративши титул WBC у першій важкій вазі. Дортікос ж програв Мурату Гассієву свій титул чемпіона WBA. Згодом у фіналі Усик переміг Гассієва та завоював усі чотири чемпіонські пояси – WBC, WBO, WBA та IBF, ставши абсолютним чемпіоном світу у крузервейті.

Коли Усик перейшов у хевівейт, Брієдіс зумів виграти титул WBO. Дортікос же повернув собі звання чемпіона світу за версією IBF.

 

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Спорт Бокс
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