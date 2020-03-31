Український боксер заразився серйозною хворобою під час бою з росіянином: відео
Чемпіон WBA International в напівсередній вазі, українець Карен Чухаджян (16-1, 7 КО) заразився гепатитом А від росіянина Сергія Воробйова, з яким провів останній бій.
Про це сам боксер написав у Instagram. Бій відбувся 2 лютого в Калінінграді.
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Так сталося, що мій карантин розпочався ще на початку березня, коли мене поклали в лікарню. Справа в тому, що під час бою я заразився гепатитом А (хвороба Боткіна). Заразився ним від суперника. Скажу відразу, він сам не знав, що хворий. Тому я не тримаю зла, ні в чому нікого не звинувачую і вас прошу утриматися від негативних коментарів.
"Сергій написав мені та сказав, що йому шкода, що так вийшло. Інкубаційний період гепатиту А становить близько 21 дня, тобто весь цей час ти не відчуваєш ніяких симптомів і не знаєш, що хворієш. Так було і зі мною, близько місяця я ні про що не підозрював. У лікарні я пролежав 3 тижні. Зараз вже минув тиждень після моєї виписки. Почуваюся добре, п'ю ліки, дотримуюсь дієти та відновлюю печінку", – написав Чухаджян.
Боксер також додав, що наступний бій відбудеться не раніше осені, оскільки йому необхідно завершити лікування:
Поки мені заборонені важкі фізичні навантаження, тому наступний бій буде не раніше осені, тим більше зараз бої ніхто не проводить через коронавірус. Моя мета зараз – відновитися і повернутися в ще кращій формі. Я налаштований рішуче. На щастя, гепатит А повністю виліковується. Ще в мене тепер імунітет до цієї хвороби, шукаю у всьому плюси.
До слова Український боксер легко переміг росіянина в титульному поєдинку: відео
- Поєдинок пройшов в Калінінграді та завершився перемогою Чухаджяна роздільним рішенням суддів.
- Боксер з Києва заволодів поясом WBA International і здобув 16-ту перемогу поспіль.
Карен Чухаджян – Сергій Воробйов відеоогляд бою
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