Український боксер заробив рекордний гонорар за дивний нокаут

Олександр Гвоздик за свій перший захист титулу чемпіона світу WBC в напівважкій вазі (до 79,4 кг) заробив рекордний гонорар. Українець отримав 1 мільйона доларів.

Дані про гонорар Олександра Гвоздика наводить ресурс Sport Arena.

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Як відомо, в ніч на 31 березня Гвоздик у Філадельфії успішно провів свій перший захист титулу чемпіона світу за версією WBC в напівважкій вазі. Українець переміг Нгумбу, оскільки той не зміг продовжити бій. Саме за цей бій Олександр отримав мільйон доларів.

Виконавчий директор Атлетичної комісії штату Пенсільванія Грег Сьорб стверджує , що у бійця серйозна травма – розрив зв'язок гомілки. Але Гвоздик має зовсім іншу думку.

Чемпіон світу за версією WBC сумнівається у травмі французького боксера Дуду Нгумбу.

Гвоздик планує провести наступний бій у серпні-вересні 2019 року. Це буде чемпіонський поєдинок. За словами Гвоздика, у цей час він має провести захист титулу чемпіона.

Суперником українця може стати мексиканець Хільберто Рамірес, або ж росіянин Артур Бетербієв.