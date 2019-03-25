Український боксер здобув 13-ту поспіль дострокову перемогу на профі-ринзі: відео
Український боксер Сергій Богачук, який виступає у першій середній вазі, здобув 13-ту поспіль дострокову перемогу на професійному рингу.
Цього разу українець, відомий під прізвищем "El Flaco", вже у третьому раунді відправив у нокаут Клоетіса "Мукі" Пендервіса (21-5-2, 9 КО). Бій відбувся у Лос-Анджедесі у клубі The Avalon in Hollywood.
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Бій мав тривати вісім раундів, але вже з самого початку Пандеравіс неодноразово опинявся на ринзі. Тож у третьому раунді, коли американець двічі поспіль опинився у нокдауні, суддя вирішив зупинити бій.
Джерело: 24 Канал
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