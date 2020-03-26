Український боксер змінив громадянство, але пообіцяв виходити на ринг з двома прапорами

24-річний український боксер середньої ваги Федір Черкашин змінив громадянство.

Перспективний боксер отримав польський паспорт, але обіцяє виходити на ринг з прапорами обох держав.

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Карта поляка дозволяла мені отримати польське громадянство. На даний момент я вже є громадянином Польщі. Два тижні тому я здав іспит і отримав паспорт. Після бою з Менді я офіційно про це сказав на польському телебаченні. Прапор Польщі у мене завжди буде присутній на боях. Але також сказав, що у мене завжди буде і прапор України, який піднімали на моїх боях з самого дитинства. Я чесно про це сказав, і поляки це нормально сприйняли,

– сказав Черкашин у інтерв'ю Sport.ua.

В Україні Федір Черкашин є маловідомим боксером. Хоча він вже провів 16 поєдинків на професійному ринзі, вигравши усі. З них одинадцять – достроково. Однак більшість своїх поєдинків боксер проводить у Польщі.

У рейтингу боксерів середньої ваги на сайті boxrec.com він займає 27 місце e світі. Лідирують в цій вазі Сауль Альварес і Геннадій Головкін, а в першу десятку також входить Сергій Дерев'янченко.



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