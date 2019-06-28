Український боксер знищив суперника на Європейських іграх і гарантував собі медаль

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Віктор Вихрист
Віктор Вихрист / twitter.com

Український боксер Віктор Вихрист вийшов у фінал Європейських ігор. У півфіналі наш боксер знищив хорватського суперника.

Віктор Вихрист домінував над хорватом Мілуном Марко протягом усього поєдинку й здобув дострокову перемогу.

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Поєдинок нагадував дорогу з одностороннім рухом. В одному з раундів Віктор наніс надзвичайно потужний удар, з яким хорват ледве впорався. Рефері спершу відраховував нокдаун, однак згодом прийняв рішення зупинити бій.

Таким чином, Вихрист став першим українським боксером, який пробився у фінал Європейських ігор. Віктор здобуде як мінімум срібну медаль. Його суперником у фіналі буде переможець пари Мурад Алієв (Франція) – Нелві Тіафак (Німеччина).

Раніше бронзову нагороду з боксу у ваговій категорії до 69 кілограмів для України виборов Євген Барабанов. Він зумів добратися до півфіналу турніру, але програв росіянину.

Свої півфінали також проведуть інші українські боксери Микола Буценко (до 56 кг) й Олександр Хижняк (до 75 кг). Їх двобої відбудуться ввечері.

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Теги: Європейські ігри 2019 Новини Спорту Спорт Бокс
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