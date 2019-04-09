Український борець блискуче завоював нагороду на чемпіонаті Європи

Український борець вільного стилю Василь Шуптар завоював бронзову медаль чемпіонату Європи в румунському Бухаресті.

Бронзовий чемпіон світу 2015 року завоював таку ж нагороду у ваговій категорії до 65 кг.

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На шляху до півфіналу українець впорався з іспанцем Хуаном-Пабло Гонсалесом Креспо й італійцем Абдельлатіфа Мансуром.

Поступившись у півфіналі турецькому борцеві Селяхаттіну Кілічаллянну, Шуптар в сутичці за третє місце взяв верх над представником Польщі Кшиштофом Бьенковскі.

Зазначимо, що українець на Європейських іграх в Баку у червні 2015 року здобув бронзову нагороду.

Що таке вільна боротьба?

Спортивне єдиноборство, вид боротьби, в основі якого лежить позиційне маневрування двох спортсменів, кожен з яких за допомогою різних технічних прийомів (захоплень, кидків, переворотів, підніжок, підсічок тощо) намагається покласти суперника на лопатки, чи набрати більшу кількість очок в процесі боротьби. Від класичної боротьби вільна відрізняється широким спектром технік, що включають використання ніг: зачепи, підсічки, підніжки та інше.



Учасники змагань поділяються на вагові категорії — 7 для чоловіків: до 55, 60, 66, 74, 85, 96 і 120 кг та 4 для жінок у програмі Олімпійських ігор: до 48, 55, 60 і 72 кг та 7 для жінок в неолімпійських вагових категоріях: до 48, 51, 55, 59, 63, 67, 72 кг.

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