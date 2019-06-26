Український борець Хоцянівський приніс Україні 22-у медаль Європейських ігор

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Олександр Хоцянівський
Олександр Хоцянівський / НОК України

Український борець вільного стилю Олександр Хоцянівський (вагова категорія до 125 кг) завоював бронзову медаль Європейських ігор в Мінську.

У матчі за бронзу Хоцянівський переміг Фатіха Ясарлі з Туреччини. Ще одна бронза дісталася азербайджанцеві Джамаладдіну Магомедову.

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У півфіналі українець поступився Анзору Хізрієву з Росії, який і виграв золото. У фіналі росіянин виявився сильнішим грузина Гіві Мачарашвілі.

Ще два представника України Тарас Маркович (57 кг) і Василь Михайлов (74 кг) свої втішні сутички програли. Перший поступився турку Атлі Сулейману (12: 9), другий – борцю з Азербайджану Хаджімураду Гаджиєву.

Це третя медаль України за 26 червня . Всього на Європейських іграх українські спортсмени завоювали вже 22 медалі (5 золотих, 10 срібних і 7 бронзових).

Європейські ігри в Мінську проходять з 21-го по 30 червня. Змагання стали частиною кваліфікації спортсменів на Олімпійські ігри-2020 року, які пройдуть в Токіо.

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Теги: Спорт Новини Спорту Вільна боротьба Європейські ігри 2019
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