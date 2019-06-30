Український борець ледь не загинув на Європейських іграх, але зумів продовжити бій: відео

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Український борець ледь не загинув на Європейських іграх
Український борець ледь не загинув на Європейських іграх / НОК України

Український борець греко-римського стилю Олексій Калініченко уникнув трагічної загибелі під час поєдинку за третє місце на Європейських іграх-2019, які проходять в Мінську. Український борець у втішному фіналі зустрічався з білорусом Сосланом Дауровим.

Калініченко, який виступає у категорії до 67 кг, в поєдинку з білорусом пропустив задушливий прийом.

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Після цього українець залишився лежати на підлозі й у нього почалися судоми. Рефері поєдинку швидко викликав медиків, які вийшла на арену практично моментально. 

Медики надали українцю першу допомогу й зуміли його врятувати. Калініченко зміг продовжити поєдинок, проте зазнав поразки з рахунком 2:3.

Як повідомляє "Апостроф", після поєдинку українець залишився дуже незадоволений. Після задушливого прийому суперник українця пішов в глуху оборону. На думку Калініченка, подібний відхід від боротьби повинен каратися балами.

Також, за його словами, напередодні кожної сутички йому довелося проходити тяжку процедуру допінг-контролю. Вона тривала до пізньої ночі.

 

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Теги: Новини Спорту Спорт Вільна боротьба Європейські ігри 2019
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