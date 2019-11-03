Український борець Семен Новіков – чемпіон світу

2 листопада 2019 року завершилися змагання борців греко-римського стилю у вагових категоріях 55, 63, 77, 87 і 130 кг. Відмінну боротьбу у вирішальному поєдинку чемпіонату світу серед борців до 23-х років, що триває в Будапешті, продемонстрував харків‘янин Семен Новіков.

Українець здобув золоту медаль у ваговій категорії до 87 кг. Семен весь час йшов вперед, тримав ініціативу і, фактично, не залишив шансу борцю з Грузії Гурамі Хатцуріані, перемігши з рахунком 6:1.

Для Семена це вже другий чемпіонський титул, адже минулого року він також здобув золото світової першості.

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