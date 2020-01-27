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Український борець Сулімов сенсаційно переміг чемпіона світу з Вірменії – відео

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Міжнародний турнір пам'яті Євгена Трухіна / Facebook

У Запоріжжі пройшов XXV ювілейний міжнародний турнір з греко-римської боротьби пам'яті МС СРСР Євгена Трухіна.

Змагання зібрали в палаці спорту "Юність" рекордну кількість учасників за всі 25 років проведення турніру – 207 борців-юніорів з 36 команд, які представляли сім європейських країн.

Отакої! Найтовстішого боксера планети потужно нокаутували у другому раунді: відео

Головною сенсацією турніру стала перемога юного вихованця запорізької спортивної школи "Олімп" з греко-римської боротьби Кирила Сулімова.

Спортсмен за вихід в півфінал здобув чисту перемогу на туше над чемпіоном світу серед кадетів 2018 року з Вірменії Кареном Хачатряном. Підопічний Руслана Чернишова виконав кидок "скручуванням" і зміг зафіксувати свого іменитого опонента в небезпечному становищі.

Що таке туше в боротьбі?
Туше – положення борця, коли він торкається килима обома лопатками, і супротивник утримує його впродовж певного часу. Борцю в такому випадку негайно зараховується поразка, а його супротивнику – перемога, яку називають чистою. Туше є аналогом нокауту в боксі.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту
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