Український борець здобув бронзу Європейських ігор-2019 через дискваліфікацію білоруса

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Микола Кучмій
Микола Кучмій / borba.com.ua

Український борець греко-римського стилю Микола Кучмій отримав бронзову нагороду Європейських ігор-2019 в Мінську.

Це сталося після того, як за вживання допінгу був дискваліфікований білорус Кирило Грищенко. Про це повідомляє InsideTheGames.

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Білорус завоював золото Європейських ігор у ваговій категорії 130 кг, Кучмій поступився Грищенку ще у чвертьфіналі.

Тепер срібний призер грузин Якоб Каджая отримав золото, бронзовий призер росіянин Сергій Семенов – срібло, а українець, який поступився Семенову в сутичці за третє місце – бронзу.

Тепер на рахунку української команди 52 медалі, в тому числі 16 золотих, 17 срібних і 19 бронзових. У загальнокомандному заліку збірна України посіла 3 місце.


Інфографіка виступу збірної України на Європейських іграх (без медалі Кучмія)

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Новини Спорту Спорт Європейські ігри 2019
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