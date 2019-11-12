Український борець здобув бронзу Європейських ігор-2019 через дискваліфікацію білоруса
Український борець греко-римського стилю Микола Кучмій отримав бронзову нагороду Європейських ігор-2019 в Мінську.
Це сталося після того, як за вживання допінгу був дискваліфікований білорус Кирило Грищенко. Про це повідомляє InsideTheGames.
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Білорус завоював золото Європейських ігор у ваговій категорії 130 кг, Кучмій поступився Грищенку ще у чвертьфіналі.
Тепер срібний призер грузин Якоб Каджая отримав золото, бронзовий призер росіянин Сергій Семенов – срібло, а українець, який поступився Семенову в сутичці за третє місце – бронзу.
Тепер на рахунку української команди 52 медалі, в тому числі 16 золотих, 17 срібних і 19 бронзових. У загальнокомандному заліку збірна України посіла 3 місце.
Інфографіка виступу збірної України на Європейських іграх (без медалі Кучмія)
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