Український боєць Адамчук прикро програв у чемпіонському поєдинку на Glory 75 – відео бою

29 лютого на арені Central Studios в нідерландському Утрехті кікбоксерський промоушен Glory провів свій перший турнір у 2020 році – Glory 75.

Його головною подією став титульний бій в напівлегкій дивізіоні між чинним чемпіоном Петчпонамрунгом Кіатмукао і українцем Сергієм Адамчуком. Це був вже їх третій бій на рингу.

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У чемпіонському поєдинку в напівлегкій вазі Адамчук був змушений більше працювати в захисті, не розуміючи, як підібратися до суперника. У підсумку, перемога залишилася за тайцем – 49:45 від всіх суддів.

Дивіться повне відео бою Адамчук – Петч

Нагадаємо, що Сергій Адамчук став претендентом на чемпіонський пояс 22 грудня, коли в напруженому бою побив росіянина Олексія Ульянова.