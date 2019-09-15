Український боєць Крилов програв в рамках UFC Fight Night 158: відео

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Український боєць Крилов програв в рамках UFC Fight Night 158: відео
Український боєць Крилов програв в рамках UFC Fight Night 158: відео / twitter.com/StreamUFC1

У канадському Ванкувері в ніч на 15 вересня відбувся турнір UFC Fight Night 158. В одному з поєдинків виступив українець Микита Крилов.

Крилов вийшов в октагон з 39-річним бразильцем Гловером Тейшейрою.

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Поєдинок тривав усі три раунди, проте український боєць все ж програв своєму суперникові.

Тейшейра здобув перемогу роздільним рішенням суддів (28:29, 29:28, 29:28).

Тейшейра – Крилов відео бою

27-річний Крилов на прізвисько "Шахтар" провів уже свій 32 поєдинок (25 перемог та 7 поразок). Тейшейра всього провів 37 поєдинків (30 звитяг та 7 поразок).

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Теги: Спорт Новини Спорту MMA Змішані єдиноборства
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