Український боєць Крилов програв в рамках UFC Fight Night 158: відео
У канадському Ванкувері в ніч на 15 вересня відбувся турнір UFC Fight Night 158. В одному з поєдинків виступив українець Микита Крилов.
Крилов вийшов в октагон з 39-річним бразильцем Гловером Тейшейрою.
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Поєдинок тривав усі три раунди, проте український боєць все ж програв своєму суперникові.
Тейшейра здобув перемогу роздільним рішенням суддів (28:29, 29:28, 29:28).
Тейшейра – Крилов відео бою
27-річний Крилов на прізвисько "Шахтар" провів уже свій 32 поєдинок (25 перемог та 7 поразок). Тейшейра всього провів 37 поєдинків (30 звитяг та 7 поразок).
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