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Український боєць Олександр Доскальчук підписав професійний контракт з UFC

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Олександр Доскальчук / ringside24.com

Чемпіон M-1 Global українець Олександр Доскальчук підписав контракт з промоцією UFC. Битиметься перспективний українець у найлегшій вазі.

Свій останній бій у вазі до 57 кг 30-річний боєць провів проти фіна Мікаеля Сіландера (19-7) в середині осені 2018 року, а потім українець тимчасово зупинив кар'єру через травми.

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Олександр Доскальчук

Цікаві факти про Олександра Доскальчука

  • Перший бій провів у 2012 році. У всіх поєдинках здобув 10 перемог та лише одного разу зазнав поразки.
  • У своєму дебюті здобув перемогу вже в першому раунді над топовим українським бійцем Віталієм Бранчуком. Ця перемога стала проявом чемпіонських амбіцій ще на початку кар'єри чернівецького бійця.
  • Провівши не надто багато поєдинків, але підписав контракт з організацією М-1 Global. В дебюті переміг шведського бійця корейського походження Хван Сун Лі рішенням суддів.
  • Вже в другому поєдинку провів бій за титул чемпіона організації проти росіянина Володимира Малигіна та переміг суперника.
  • Поєдинок Доскальчука і Ашимова мав відбутися у Китаї, проте через відсутність візи в останнього бій було перенесено до Росії. У двобою Доскальчук домінував і практично весь час займався побиттям Ашимова та переміг. Ця звитяга стала другою поспіль видовищною перемогою Доскальчука який захистив звання чемпіона.

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Автор: Софія Кулай
Теги: Спорт MMA Змішані єдиноборства
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