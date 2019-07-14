Український боєць програв нокаутом скандальному брату Нурмагомедова: відео
Український боєць Тарас Грицьків (16-6) поступився Умару Нурмагомедова на турнірі GFC в Каспійську.
Нурмагомедов здобув перемогу задушливим прийомом в першому раунді. Це був поєдинок за титул чемпіона промоушена в найлегшій вазі.
Читайте також: Реванш Хабіб Нурмагомедов – Конор МакГрегор: росіянин висловив свою думку
Дивіться відео бою Умар Нурмагомедов – Тарас Грицьків
Варто зазначити, що чинний чемпіон є двоюрідним братом чемпіону UFC Хабібу Нурмагомедову.
Спорт 24 писав, що у Лас-Вегасі (США) на турнірі UFC 239 відбувся поєдинок між двома зірковими бійцями напівсередньої вагової категорії. Хорхе Масвідаль зустрівся з колишнім чемпіоном Bellator і ONE Championship Беном Аскреном. Поєдинок закінчився не розпочавшись.
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі