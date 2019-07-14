Український боєць програв нокаутом скандальному брату Нурмагомедова: відео

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Тарас Грицьків
Тарас Грицьків / Фото з відкритих джерел

Український боєць Тарас Грицьків (16-6) поступився Умару Нурмагомедова на турнірі GFC в Каспійську.

Нурмагомедов здобув перемогу задушливим прийомом в першому раунді. Це був поєдинок за титул чемпіона промоушена в найлегшій вазі.

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Дивіться відео бою Умар Нурмагомедов – Тарас Грицьків

Варто зазначити, що чинний чемпіон є двоюрідним братом чемпіону UFC Хабібу Нурмагомедову.

Спорт 24 писав, що у Лас-Вегасі (США) на турнірі UFC 239 відбувся поєдинок між двома зірковими бійцями напівсередньої вагової категорії. Хорхе Масвідаль зустрівся з колишнім чемпіоном Bellator і ONE Championship Беном Аскреном. Поєдинок закінчився не розпочавшись.

 

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Теги: Спорт Новини Спорту Змішані єдиноборства
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