Український боєць Сергій Співак проведе другий бій в UFC
Український важковаговик Сергій Співак (9-1) проведе свій другий бій в рамках UFC. Співак вийде в октагон проти австралійця Тая Туіваси (8-2).
Поєдинок відбудеться 6 жовтня в рамках турніру UFC 243 в Мельбурні (Австралія).
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"У Сергія буде чудова можливість реабілітуватися після дебютної поразки від Уолта Харріса, якої він зазнав у травні цього року. Покладаємо великі сподівання на нашого бійця", – заявив президент ліги WWFC Володимир Тесля.
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