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Український боєць UFC Крилов після перемоги сфотографувався з російським прапором – фото

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Микита Крилов / Getty Images

Український боєць Микита Крилов провів поєдинок проти Джонні Уокера. Бій пройшов в Бразилії на турнірі UFC Fight Night 170.

Микита Крилов, який виступає в напівважкій вазі, переміг бразильського бійця одноголосним рішенням суддів: 30-27, 29-28, 29-28.

Останній бій Крилова Український боєць Крилов програв в рамках UFC Fight Night 158: відео

Після перемоги українець опублікував в Instagram фото з прапорами Росії і України.

"Поки немає часу пояснювати, але правда дякую всім", – написав Крилов.

  • Микита Крилов – уродженець Красного Луча, що на Луганщині, який нині проживає та тренується в Москві.
  • На рахунку 28-річного Крилова 27 перемог і 7 поразок в ММА (8-5 в UFC). У 27-річного Уокера 17 перемог і 5 поразок (3-2 в UFC).

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Змішані єдиноборства Новини Росії Новини Спорту Спорт
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