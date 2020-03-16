Український боєць UFC Крилов після перемоги сфотографувався з російським прапором – фото

Український боєць Микита Крилов провів поєдинок проти Джонні Уокера. Бій пройшов в Бразилії на турнірі UFC Fight Night 170.

Микита Крилов, який виступає в напівважкій вазі, переміг бразильського бійця одноголосним рішенням суддів: 30-27, 29-28, 29-28.

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Після перемоги українець опублікував в Instagram фото з прапорами Росії і України.

"Поки немає часу пояснювати, але правда дякую всім", – написав Крилов.

Микита Крилов – уродженець Красного Луча, що на Луганщині, який нині проживає та тренується в Москві.

На рахунку 28-річного Крилова 27 перемог і 7 поразок в ММА (8-5 в UFC). У 27-річного Уокера 17 перемог і 5 поразок (3-2 в UFC).

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