Український чемпіон НБА балотується до Верховної Ради

Відомий в минулому український баскетболіст Станіслав Медведенко вирішив балотуватися до Верховної Ради. Медведенко візьме участь у виборах як самовисуванець.

Колишній баскетболіст американських клубів "Лейкерс" та "Атланта" Станіслав Медведенко йде по одномандатному виборчому округу № 214 в Києві.

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На 214 окрузі вже зареєструвалися близько двадцяти висуванців. В окрузі № 214 за підтримки партії "Слуга народу" балотуватиметься Сергій Швець, спеціальний кореспондент та ведучий у ТОВ ТРК "Студія 1+1". Однак наразі його ще немає в офіційному списку на сайті ЦВК.

Станіслав Медведенко більшу частину кар'єри провів у НБА, де виступав за "Лейкерс" і "Атланту". Грав на позиції важкого форварда. 2003-2004 став його найкращим сезоном в НБА., коли він замінював на майданчику травмованого Карла Мелоуна і починав більшість матчів у старті. Медведенко двічі ставав чемпіоном НБА (2001, 2002).

Від послуг Станіслава "Лейкерс" відмовились у 2006 році для "очищення" складу й зарплатної відомості, щоб підписати захисника Джима Джексона. Натомість Медведенко уклав угоду з "Атлантою" 28 грудня 2006 року із зарплатнею 600 тисяч доларів до кінця сезону.

Коли відбудуться вибори до Ради?21 травня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про припинення повноважень Верховної Ради. Позачергові парламентські вибори відбудуться в Україні 21 липня 2019 року.