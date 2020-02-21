Український чемпіон світу може продовжити кар'єру в "Спартаку"

Півзахисник "Олександрії" Кирило Дришлюк може продовжити кар'єру за кордоном.

Чемпіон світу в складі збірної України (U-20) знаходиться в розташуванні "Спартака" з Юрмали, повідомляє FootBoom.

Читайте також: Юний гравець "Шахтаря" потрапив у топ-10 найдорожчих гравців Бразилії

Латвійський клуб може орендувати перспективного українця. Раніше 20-річний хавбек проходив перегляд у першоліговому "Чорноморці", але з якихось причин не підійшов "морякам".

Зазначимо, що Дришлюк не потрапляв у заявку першої команди "Олександрії" (0 матчів в цьому сезоні), виступав за дублюючий склад.