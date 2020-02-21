Український чемпіон світу може продовжити кар'єру в "Спартаку"
Півзахисник "Олександрії" Кирило Дришлюк може продовжити кар'єру за кордоном.
Чемпіон світу в складі збірної України (U-20) знаходиться в розташуванні "Спартака" з Юрмали, повідомляє FootBoom.
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Латвійський клуб може орендувати перспективного українця. Раніше 20-річний хавбек проходив перегляд у першоліговому "Чорноморці", але з якихось причин не підійшов "морякам".
Зазначимо, що Дришлюк не потрапляв у заявку першої команди "Олександрії" (0 матчів в цьому сезоні), виступав за дублюючий склад.
- У фіналі чемпіонату світу-2019 "синьо-жовті" перемогли команду Південної Кореї з рахунком 3:1.
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