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Український чемпіон світу може продовжити кар'єру в "Спартаку"

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Кирило Дришлюк / Getty Images

Півзахисник "Олександрії" Кирило Дришлюк може продовжити кар'єру за кордоном.

Чемпіон світу в складі збірної України (U-20) знаходиться в розташуванні "Спартака" з Юрмали, повідомляє FootBoom.

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Латвійський клуб може орендувати перспективного українця. Раніше 20-річний хавбек проходив перегляд у першоліговому "Чорноморці", але з якихось причин не підійшов "морякам".

Зазначимо, що Дришлюк не потрапляв у заявку першої команди "Олександрії" (0 матчів в цьому сезоні), виступав за дублюючий склад. 

  • У фіналі чемпіонату світу-2019 "синьо-жовті" перемогли команду Південної Кореї з рахунком 3:1.
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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Трансфери ФК Олександрія Чемпіонат світу U-20 Спорт Футбол
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