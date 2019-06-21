Український чемпіон світу з біатлону повідомив невтішні новини про стан здоров'я

277 Читать новость на русском
Дмитро Підручний
Дмитро Підручний / Фото з відкритих джерел

Капітан чоловічої збірної України з біатлону Дмитро Підручний наразі не зможе проводити повноцінні тренування до нового сезону через травму.

Підручний у своєму Instagram повідомив, що змушений припинити більшість фізичних навантажень через запалення зв'язки під коліном. Українець повернеться до повноцінної роботи тільки тоді, коли відновитися від травми.

Місяцем раніше: Збірна України з біатлону розпочала підготовку до нового сезону

Професійний спорт без травм – те ж саме, що футбол без м'яча. На жаль, я змушений припинити більшість фізичних навантажень через запалення зв'язки під коліном.

"Повернуся до повноцінних тренувань тільки тоді, коли проблема буде повністю вирішена", – написав Підручний.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Професійний спорт без травм - те саме, що футбол без м‘яча. На жаль, я змушений припинити більшість фізичних навантажень через запалення зв‘язки під коліном повернусь до повноцінних тренувань тільки тоді, коли проблема буде повністю вирішена Professional sport without injuries is like football without a ball. Unfortunately, I must give up most of physical exercises because of the bundle inflammation under the knee I’ll return to training sessions when the problem is solved #biathlon #biathlonukraine #біатлон

Публикация от Dmytro Pidruchnyi (@dmytro.pidruchnyi)

Також Дмитро у сторіз Instagram показав процес відновлення:

Спорт 24 писав, що у березні Дмитро Підручний на чемпіонаті світу в Естерсунді завоював золото в гонці переслідування, а в спринті посів четверте місце з відставанням від бронзової медалі в 0,3 секунди.

Підручний став першим українським переможцем чемпіонату світу з біатлону. До цього на світовій першості біатлоністи з України жодного разу не піднімалися на найвищу сходинку п'єдесталу.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Привітання з випускним 2019: щирі вітання від батьків і вчителів
сьогодні
31253
Теги: Спорт Новини Спорту Новини біатлону Дмитро Підручний
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
День в історії – 16 років тому відбувся знаменитий бій Віталій Кличко – Леннокс Льюїс: відео
сьогодні 13:12 День в історії – 16 років тому відбувся знаменитий бій Віталій Кличко – Леннокс Льюїс: відео
1491
Трансфери команд УПЛ: онлайн
20 червня 14:30 Трансфери команд УПЛ: онлайн
1071
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
20 червня 18:15 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
431
Відбувся драфт НБА-2019, під першим номером вибрали Зайона Вільямсона
сьогодні 11:33 Відбувся драфт НБА-2019, під першим номером вибрали Зайона Вільямсона
121
Як змінилася вартість гравців збірної України U-20, які стали чемпіонами світу
20 червня 19:37 Як змінилася вартість гравців збірної України U-20, які стали чемпіонами світу
2760
Новини
Більше новин
Залиште відгук