Український чемпіон світу з біатлону повідомив невтішні новини про стан здоров'я
Капітан чоловічої збірної України з біатлону Дмитро Підручний наразі не зможе проводити повноцінні тренування до нового сезону через травму.
Підручний у своєму Instagram повідомив, що змушений припинити більшість фізичних навантажень через запалення зв'язки під коліном. Українець повернеться до повноцінної роботи тільки тоді, коли відновитися від травми.
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Професійний спорт без травм – те ж саме, що футбол без м'яча. На жаль, я змушений припинити більшість фізичних навантажень через запалення зв'язки під коліном.
"Повернуся до повноцінних тренувань тільки тоді, коли проблема буде повністю вирішена", – написав Підручний.
Також Дмитро у сторіз Instagram показав процес відновлення:
Спорт 24 писав, що у березні Дмитро Підручний на чемпіонаті світу в Естерсунді завоював золото в гонці переслідування, а в спринті посів четверте місце з відставанням від бронзової медалі в 0,3 секунди.
Підручний став першим українським переможцем чемпіонату світу з біатлону. До цього на світовій першості біатлоністи з України жодного разу не піднімалися на найвищу сходинку п'єдесталу.