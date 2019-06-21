Український чемпіон світу з біатлону повідомив невтішні новини про стан здоров'я

Капітан чоловічої збірної України з біатлону Дмитро Підручний наразі не зможе проводити повноцінні тренування до нового сезону через травму.

Підручний у своєму Instagram повідомив, що змушений припинити більшість фізичних навантажень через запалення зв'язки під коліном. Українець повернеться до повноцінної роботи тільки тоді, коли відновитися від травми.

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Професійний спорт без травм – те ж саме, що футбол без м'яча. На жаль, я змушений припинити більшість фізичних навантажень через запалення зв'язки під коліном.

"Повернуся до повноцінних тренувань тільки тоді, коли проблема буде повністю вирішена", – написав Підручний.

Також Дмитро у сторіз Instagram показав процес відновлення:

Спорт 24 писав, що у березні Дмитро Підручний на чемпіонаті світу в Естерсунді завоював золото в гонці переслідування, а в спринті посів четверте місце з відставанням від бронзової медалі в 0,3 секунди.

Підручний став першим українським переможцем чемпіонату світу з біатлону. До цього на світовій першості біатлоністи з України жодного разу не піднімалися на найвищу сходинку п'єдесталу.

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