Український чемпіон світу з боксу проведе захист свого титулу у Києві: дата

189 Читать новость на русском
Український чемпіон світу з боксу проведе захист свого титулу у Києві: дата

Укладено угоду на бій між чинним чемпіоном світу за версією WBA у найлегшій вазі (до 50,8 кг) Артемом Далакяном та офіційним претендентом на це звання Саравутом Таворнхамом з Таїланду.

Бій відбудеться 15 червня в Києві. Однак про місце і час бою буде повідомлено пізніше.

Читайте також: Усик може перемагати будь-якого важковаговика, – екс-тренер збірної України з боксу Сосновський

Нагадаємо, що Артем Далакян завоював пояс Чемпіона Світу в лютому минулого року в США в бою проти боксера Браяна Вілорії одноголосним рішенням суддів. та двічі відстояв титул чемпіона WBA – проти Сіріхана Тайєна з Таїланду та Грегоріо Леброна з Домініканської Республіки, перемігши технічним нокаутом обох суперників у 8 і 5 раундах відповідно.

Щодо суперника українця, то Саравуту Таворнхаму 27 років. В його активі 20 перемог, з яких 15 – нокаутом. Але всі ці перемоги здобуті в рідних стінах. Єдиний поєдинок за межами Таїланду Таворнхам програв. Це сталося в Японії, де таєць був відправлений у нокаут місцевим боксером Мосато Морісакі. Це був дебют Саравута Таворнхама на професійному рингу.

blog_ava
Зеленський: Шоумен може стати президентом, а президент, що став шоуменом, – це прикро
сьогодні
6717
Теги: Новини Спорту Спорт Бокс
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Українець Маліновський забив за "Генк" у чемпіонаті Бельгії: відео
14 квітня 20:58 Українець Маліновський забив за "Генк" у чемпіонаті Бельгії: відео
1884
Київський "Арсенал" завдяки неймовірному голу переміг "Ворсклу": відео
14 квітня 19:32 Київський "Арсенал" завдяки неймовірному голу переміг "Ворсклу": відео
1309
Пілоти Mercedes виграли гран-прі Китаю, Феттель лише третій
14 квітня 15:51 Пілоти Mercedes виграли гран-прі Китаю, Феттель лише третій
204
"Олександрія" без проблем здолала "Львів" на виїзді: відео голів
13 квітня 21:20 "Олександрія" без проблем здолала "Львів" на виїзді: відео голів
443
Російський футболіст забив кумедний гол з 30 метрів у власні ворота: відео
13 квітня 18:18 Російський футболіст забив кумедний гол з 30 метрів у власні ворота: відео
9089
Новини
Більше новин
Залиште відгук