Український чемпіон світу з боксу проведе захист свого титулу у Києві: дата

Укладено угоду на бій між чинним чемпіоном світу за версією WBA у найлегшій вазі (до 50,8 кг) Артемом Далакяном та офіційним претендентом на це звання Саравутом Таворнхамом з Таїланду.

Бій відбудеться 15 червня в Києві. Однак про місце і час бою буде повідомлено пізніше.

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Нагадаємо, що Артем Далакян завоював пояс Чемпіона Світу в лютому минулого року в США в бою проти боксера Браяна Вілорії одноголосним рішенням суддів. та двічі відстояв титул чемпіона WBA – проти Сіріхана Тайєна з Таїланду та Грегоріо Леброна з Домініканської Республіки, перемігши технічним нокаутом обох суперників у 8 і 5 раундах відповідно.

Щодо суперника українця, то Саравуту Таворнхаму 27 років. В його активі 20 перемог, з яких 15 – нокаутом. Але всі ці перемоги здобуті в рідних стінах. Єдиний поєдинок за межами Таїланду Таворнхам програв. Це сталося в Японії, де таєць був відправлений у нокаут місцевим боксером Мосато Морісакі. Це був дебют Саравута Таворнхама на професійному рингу.