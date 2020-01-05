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Український "Донбас" блискуче виграв турнір у Росії

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"Донбас 2004" / ХК "Донбас"

Юнацька команда "Донбас 2004" виграла Відкритий Новорічний турнірі в російському Бєлгороді. Український клуб виграв усі матчі на змаганнях, які тривали 4-5 січня.

У турнірі взяли участь 5 команд: "Бєлгород", "Воронеж 2004", "Воронеж 2005", "Донбас 2004", "Липецьк".

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Українці по черзі зіграли з усіма командами, здобувши впевнену перемогу в кожному з матчів.

Результати матчів "Донбасу":

"Донбас 2004" –"Воронеж 2004" 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

"Донбас 2004" –"Липецьк" 5:3 (1:1, 2:0, 2:2)

"Воронеж 2005" – "Донбас 2004" 1:9 (1:3, 0:4, 0:2)

"Бєлгород" – "Донбас 2004" 0:4 (0:1, 0:3, 0:0)

Найкращим бомбардиром турніру був визнаний гравець "Донбасу 2004" Веніамін Трандафілов.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Хокей Новини Спорту ХК Донбас
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