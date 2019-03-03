Український дует красунь-синхроністок виборов золото на етапі Світової серії
На етапі Світової серії FINA з синхронного (артистичного) плавання в Парижі пролунав гімн України. На першу сходинку п’єдесталу у довільній програмі зійшов дует у складі Владислави та Марини Алексіївих.
У довільній програмі українки набрали 91,6333 бала, випередивши спортсменок з Японії та Іспанії.
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Це вже третя медаль для України на цьому турнірі. Раніше українські синхроністки виграли дві золоті медалі у перший день змагань в Парижі.
Спорт 24 повідомляв, що українець Михайло Романчук став переможцем запливу на 400 метрів вільним стилем в рамках турніру Antwerp Diamond Speedo Racе 2019, який пройшов в бельгійському місті Антверпені.
Джерело: 24 Канал
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