Український дзюдоїст виграв бронзову нагороду на турнірі серії Grand Slam

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Богдан Ядов
Богдан Ядов

У столиці Азербайджану у п'ятницю, 10 травня, стартував турнір з дзюдо серії Grand Slam. У перший же день Україна здобула нагороду.

Український дзюдоїст Богдан Ядов, який виступає у ваговій категорії до 66 кг, виграв бронзову нагороду.

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Українець у чвертьфіналі поступився господарю турніру Ніджату Шихалізаде у боротьбі за вихід у фінальні сутички. Відтак був змушений боротися у втішному фіналі. Спочатку Ядов переміг іспанця Альберто Гайтеро Мартіна, згодом представника Узбекистану Мухріддіна Тіловова. І виборов бронзову нагороду.

Відео сутички Богдан Ядов – Мухріддін Тіловов

Варто додати, що у втішному фіналі виступав ще один українець Георгій Зантарая. Але він поступився Ібрагіму Алієву з Азербайджана. 

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Теги: Спорт Новини Спорту Дзюдо
Джерело: 24 канал
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