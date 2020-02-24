Український дзюдоїст здобув срібло на престижній серії Grand Slam у Німеччині

У німецькому Дюссельдорфі відбуваються змагання міжнародної серії Grand Slam. Українець гвінейського походження Кеджау Ньябалі здобув друге місце.

У турнірі беруть участь близько 700 атлетів зі ста країн світу. Кенджау Ньюбалі виступає в категорії до 90 кг. У фіналі турніру українець поступився супернику з Узбекистану Давлату Бабанову.

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Найкращі моменти поєдинків Кеджау Ньюбалі у турнірі

Додамо, на турнірі серії Grand Slam у Парижі переможницею у ваговій категорії до 48 кг стала 19-річна українська дзюдоїстка Дар’я Білодід.

Цікаві факти про Кеджау Ньюбалі