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Український дзюдоїст здобув срібло на престижній серії Grand Slam у Німеччині

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Кеджау Ньябалі / youtube.com

У німецькому Дюссельдорфі відбуваються змагання міжнародної серії Grand Slam. Українець гвінейського походження Кеджау Ньябалі здобув друге місце.

У турнірі беруть участь близько 700 атлетів зі ста країн світу. Кенджау Ньюбалі виступає в категорії до 90 кг. У фіналі турніру українець поступився супернику з Узбекистану Давлату Бабанову.

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Найкращі моменти поєдинків Кеджау Ньюбалі у турнірі

Додамо, на турнірі серії Grand Slam у Парижі переможницею у ваговій категорії до 48 кг стала 19-річна українська дзюдоїстка Дар’я Білодід.

Цікаві факти про Кеджау Ньюбалі

  • Лідер збірної України у категорії до 90 кг.
  • У 2009 році в Парижі став чемпіоном світу серед юніорів.
  • На чемпіонаті України з дзюдо у 2015 році виборов золоту медаль в категорії до 90 кг.
  • Здобув бронзу змагань серії "Grand Slam" у 2017 році в Баку.
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Автор: Софія Кулай
Теги: Дзюдо Новини Спорту Спорт
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