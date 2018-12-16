Український екс-чемпіон WBC може виступити у півфіналі WBSS

Колишній український чемпіон світу за версією WBC у першій напівсередній вазі Віктор Постол може взяти участь у Всесвітній боксерській суперсерії (WBSS). Українець може замінити білоруського боксера у півфіналі.

Білоруський чемпіон за версією IBF в першій напівсередній вазі Іван Баранчик вийшов з другого сезону WBSS, про що повідомив менеджер бійця Дейв Макуотер в інтерв'ю ESPN.

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Очікуваний бій з шотландцем Джошем Тейлором не відбудеться через фінансові проблеми в організаторів турніру.

"Баранчик отримав премію за чвертьфінал лише через два місяці після бою, а належні йому бонус ми мало не вимагали за допомогою погроз. Ми відмовляємося у цьому брати участь", – сказав Макуотер.

Офіційним запасним на турнірі в цій вазі є українець Віктор Постол, який може отримати свій шанс після відмови білоруса.

Організатори Всесвітньої боксерської суперсерії заявили, що їм поки що не надходило офіційне прохання про відмову боксувати з боку Баранчика.

Віктор Постол – 35-річний український боксер. У 2015 році він виграв вакантний титул чемпіона світу за версією WBC. Однак Віктор втратив його в поєдинку з Теренсом Кроуфордом. Усього Постол провів 32 бої, 30 перемог та 2 поразки.

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