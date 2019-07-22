Український екс-футболіст "Динамо" продовжує феєрити у відомому чемпіонаті: відео

Український нападник "Кайрата" Адерінсола Есеола знову відзначився результативними діями у чемпіонаті Казахстану.

Тобол – Кайрат 3:5

Голи: Зульпа, 14, Федін, 31, Себаї, 83 – Сейдахмет, 45, Еппель, 73, 79, Есеола, 82, Ісмалхан, 87 (пен.)

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Есеола з'явився на полі на 69-й хвилині, коли "Кайрат" поступався з рахунком 1:2. Українець спочатку асистував Еппелю, який зрівняв рахунок, згодом забив сам. Наприкінці матчу Адерінсола ще й заробив пенальті, який реалізував Ісмалхан, встановив остаточний рахунок, пише "Футбол 24".

До слова, Есеола забив уже 12 голів у нинішньому чемпіонаті і впевнено очолює список найкращих бомбардирів першості.

Після 19 турів "Тобол" набрав 39 очок і продовжує очолювати турнірну таблицю чемпіонату Казахстану, у "Кайрата" на 1 заліковий пункт менше.

Результативні дії Есеоли на відео (починаючи з 6:00)