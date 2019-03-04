Український екс-нападник "Шахтаря" та "Динамо" забив переможний гол у Туреччині: відео

Колишній нападник "Шахтаря", "Динамо", "Дніпра", "Металіста" та "Карпат" Олександр Гладкий відзначився голом у матчі другого за рангом чемпіонату Туреччини.

У 24 турі турецької Першої ліги "Ескішехірспор" приймав "Адана Демірспор". У складі гостей на 63 хвилині на полі з’явився український нападник Олександр Гладкий.

Читайте також: Гравець збірної України отримав червону картку й підвів свій клуб: відео

Форварду знадобилось лише 11 хвилин, аби відзначитись голом. Гладкий вийшов віч-на-віч з голкіпером суперника та впевнено переграв його, зробивши рахунок 2:0.

Olexandr Gladky has scored in Eskişehirspor 1-2 Adana Demirspor! pic.twitter.com/3IPfP852FS — Leonid Istrati (@LIstrati) 2 марта 2019 г.

Після 24 турів "Адана Демірспор" посідає у турецькій Першій лізі восьме місце. Команда має 37 очок, тоді як лідер, "Денізліспор" – 50. "Ескішехіспор" з 25 пунктами йде 14-м з 18 команд.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram