Український екс-нападник "Шахтаря" та "Динамо" забив переможний гол у Туреччині: відео

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Олександр Гладкий
Олександр Гладкий / ФК "Адана Демірспор"

Колишній нападник "Шахтаря", "Динамо", "Дніпра", "Металіста" та "Карпат" Олександр Гладкий відзначився голом у матчі другого за рангом чемпіонату Туреччини.

У 24 турі турецької Першої ліги "Ескішехірспор" приймав "Адана Демірспор". У складі гостей на 63 хвилині на полі з’явився український нападник Олександр Гладкий.

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Форварду знадобилось лише 11 хвилин, аби відзначитись голом. Гладкий вийшов віч-на-віч з голкіпером суперника та впевнено переграв його, зробивши рахунок 2:0.

Після 24 турів "Адана Демірспор" посідає у турецькій Першій лізі восьме місце. Команда має 37 очок, тоді як лідер, "Денізліспор" – 50. "Ескішехіспор" з 25 пунктами йде 14-м з 18 команд.

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Теги: Спорт Футбол Новини Туреччини Динамо Шахтар
Джерело: 24 Канал
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