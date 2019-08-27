Український форвард Яремчук перейде в італійську "Рому": названо підстави

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Роман Яремчук
Роман Яремчук

Український нападник Роман Яремчук може змінити чемпіонат та піти на підвищення. Замість бельгійського "Гента" гравець збірної України може продовжити кар'єру в італійській "Ромі".

Варіант із трансфером Романа Яремчука активно розглядають у самій "Ромі". Про це повідомляють журналісти програми "Та То Таке". Однак, за їх даними, українець входить у шорт-лист з чотирьох футболістів, яких може придбати італійський клуб. Решту нападників не називають.

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Та для того, щоб трансфер відбувся, "Рома" повинна продати чеського нападника Патріка Шика. Ним активно цікавиться німецький "Хоффенхайм". Лише тоді "Рома" купить нового нападника.

Та є ще одна перепона на шляху цього трансферу. Керівництво бельгійського "Гента" не надто хоче розставатися з нападником, який почав забивати. У цьому сезоні на рахунку Яремчука шість голів за вісім матчів, а також три результативні передачі. Transfermarkt оцінює гравця у 3,8 мільйона євро. Однак його контракт діє ще два роки (до червня 2021 року), тож "Ромі" у такому випадку доведеться заплатити значно більше. 

 

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Теги: Футбол Спорт Трансфери Рома
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