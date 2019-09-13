Український форвард забив ефектний гол п'ятою в матчі чемпіонату Фінляндії: відео

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Денис Олійник
Денис Олійник / Фото з відкритих джерел

Український півзахисник СІКа Денис Олійник відзначився голом у матчі 23-го туру чемпіонату Фінляндії проти ВПС (1:1).

Українець вийшов у стартовому складі команди і зрівняв рахунок в кінцівці зустрічі. На 88-й хвилині Олійник забив гол п'ятою, встановивши остаточний рахунок матчу, пише Sport Arena.

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Олійник виступає за фінський клуб з літа минулого року. Також за кордоном півзахисник грав за "Вітесс" і "Дармштадт", а в Україні – за "Динамо", "Металіст", "Нафтовик", "Дніпро", "Десну" і "Арсенал-Київ".

У поточному році 32-річний українець провів за СІК 27 матчів у всіх турнірах, забивши 10 голів і зробивши 2 результативні передачі.

СІК йде на 2-му місці в турнірній таблиці групи вильоту чемпіонату Фінляндії. У наступному матчі 21 вересня команда зіграє проти ХІФК.

 

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Фінляндія
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