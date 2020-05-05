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Український футбол буде іншим: Рафаїлов розповів про жахливі наслідки коронавірусу

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Сергій Рафаїлов
Сергій Рафаїлов / Football.ua

Колишній функціонер "Зорі" Сергій Рафаїлов спрогнозував, як вплине коноравірусна криза на український футбол.

Український футбол дуже важко переживатиме кризу після коронавірусу. Про це Рафаїлов розповів у інтерв'ю "Футбол 1".

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Цей вірус – біда, яка звалилася на людство. Український футбол після паузи буде зовсім іншим. Я не думаю, що якісний і кількісний склад нашого футболу буде таким же, як до коронавірусу.

Звичайно, сильно постраждає Друга ліга. Перша ліга теж, а з нового року і УПЛ. У світі і Україні очікується падіння економіки. А у нас взагалі все гіпертрофовано виходить, тому зміни будуть великі. Чи готові ми до них – час покаже,
– підсумував Рафаїлов.

  • УПЛ сподівається на можливість відновлення сезону в кінці травня, наразі зіграні 23 тури.
  • З 12 травня в Україні дозволять командні тренування. В УПЛ заявили, що саме цей дозвіл потрібен для відновлення футбольного сезону.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні УПЛ Новини Спорту Спорт Футбол
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