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Український футбол на межі катастрофи: журналіст про долю клубів після карантину

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Ігор Циганик / facebook.com/ihor.tsyhanyk

Відомий спортивний журналіст та ведучий програми "ПроФутбол" Ігор Циганик поділився думкою про долю українських клубів після карантину. Журналіст вважає, що футбол в Україні знаходиться на межі катастрофи.

Як вважає Циганик, футбол був соціальним проєктом, але зараз люди змушені вкладати кошти у медицину, щоб боротись із коронавірусом. Українські клуби намагаються допомагати та вкладати вільні гроші, щоб створити нормальні умови для життя. Зараз країна зупинена, заробити на бізнесі дуже складно.

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На даному етапі український футбол на межі катастрофи,
– сказав журналіст в ефірі "Циганик LIVE". 

Ігор Циганик також відповів на запитання про існування наших клубів до кінця сезону.

"Зараз складно щось передбачити. Президенти клубів поки на паузі. Поки вистачає якогось "жиру" і можна знайти запаси. Але якщо ситуація буде тривати довго, вони задумаються про те, що робити далі", – заявив Циганик.

Ігор Циганик розповів, що зараз УЄФА і FIFA повинні вийти на перший план і стати посередниками між клубами, футболістами і рекламодавцями, щоб зберегти футбол. Економічно власники клубів не зможуть тягнути соціальне навантаження під назвою футбол.

Ведучий програми "ПроФутбол" висловив думку про долю Андрія Ярмоленка.

"У нього досить серйозний контракт. Сам Ярмоленко зараз в такому віці, що може видати ще пару хороших сезонів в серйозному європейському клубі. Цілком можливо, що він повернеться в "Динамо", але не зараз", – сказав журналіст.

Додамо, що станом на ранок, 28 березня, в Україні коронавірус забрав життя 8 людей. Загалом в Україні зафіксовано 311 випадків коронавірусної інфекції.


Коронавірус в Україні / Інфографіка Центру громадського здоров'я

Циганик LIVE дивіться відео

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Теги: Спорт Футбол
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