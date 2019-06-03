Український футболіст – у топ-10 рейтингу серед гравців збірних від УЄФА

На сайті УЄФА опубліковано рейтинг FedEx Performance Zone. Він відображає поточну форму футболістів в матчах за збірну – від Ліги націй до Євро-2020. У топ-10 цього рейтингу є й українець.

Сьоме місце у цьому рейтингу займає воротар збірної України Андрій П'ятов. При цьому ще у березні 2019 року він був на четвертому місці (після матчу проти Португалії). Але пропущений гол від збірної Люксембургу у кваліфікації Євро-2020 опустив гравця на сьоме місце.

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Також у рейтингу є ще три гравці збірної України. На 66-ій позиції – Євген Коноплянка, на 67-ій – Олександр Караваєв. Тарас Степаненко на 97-ій позиції.

Лідирує у рейтингу форвард збірної Франції Антуан Грізманн.

FedEx Performance ZoneЦе рейтинг, який відображає поточну форму гравців в Лізі націй, Європейської кваліфікації та товариських матчах збірних напередодні Євро-2020. Спеціальний алгоритм будує рейтинг на підставі офіційної статистики футболістів. Початковий рейтинг формують показники гравців на груповому етапі Ліги націй. Усі наступні виступи в Європейській кваліфікації, Лізі націй і товариських матчах збірних змінюють рейтинг.



Всім футболістам присвоєні основні ігрові позиції, на яких вони проводять найбільше часу: воротарі, захисники, півзахисники та нападники. Для кожної позиції враховується своя статистика. Наприклад, сухі матчі, підкати та відбори є ключовими для гравців оборони. Голи, гольові паси та подачі в штрафну – для півзахисників і нападників.



Алгоритм враховує статистику в Лізі націй, Європейської кваліфікації та товариських матчах збірних. Дані оновлюються після кожного матчу в режимі реального часу.



Оскільки FedEx Performance Zone відображає форму гравців в турнірах для збірних, він враховує тільки Лігу націй, Європейську кваліфікацію і товариські зустрічі. Виступи за клуби не беруться в розрахунок. Виступи на груповому етапі Ліги націй і Європейської кваліфікації важать однаково. У наступних раундах, наприклад, у фінальній стадії Ліги націй, питома вага підвищується. Те ж стосується фінальної стадії Євро-2020. Товариські матчі важать менше турнірних. Алгоритм враховує рівень суперника – як рейтинг збірної в Лізі націй, так і місце асоціації в рейтингу УЄФА.