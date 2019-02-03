Український футболіст буде виступати у так званому чемпіонаті Криму

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Артур Новотрясов
Артур Новотрясов / ФК "Кримтеплиця"

Український захисник Артур Новотрясов виступатиме за "Кримтеплицю". Команда грає у так званому чемпіонаті Криму, який проводиться на окупованому півострові.

Інформація про це розміщена на офіційному сайті клубу.

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Варто зазначити, що Артур Новортрясов народився 19 червня 1992 року у Євпаторії. Його першим професійним клубом була саме "Кримтеплиця" зі смт Молодіжного. Загалом з 2009 до 2012 року захисник зіграв за команду 62 матчі, у яких забив три голи. Згодом у його кар’єрі були сімферопольська "Таврія", чернівецька "Буковина", львівські "Карпати", маріупольський "Іллічівець", одеський "Чорноморець" та "Інгулець" із селища Петрове.

У 2011 році захисник провів один матч за юнацьку збірну України.

Варто зазначити, що так званий чемпіонат Криму ніким не визнається. А російським клубам, які виступають на окупованому півострові у турнірах під егідою так званого Кримського футбольного союзу, може загрожувати покарання від УЄФА.

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Теги: Футбол Спорт Анексія Криму
Джерело: 24 Канал
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