Український футболіст буде виступати у так званому чемпіонаті Криму

Український захисник Артур Новотрясов виступатиме за "Кримтеплицю". Команда грає у так званому чемпіонаті Криму, який проводиться на окупованому півострові.

Інформація про це розміщена на офіційному сайті клубу.

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Варто зазначити, що Артур Новортрясов народився 19 червня 1992 року у Євпаторії. Його першим професійним клубом була саме "Кримтеплиця" зі смт Молодіжного. Загалом з 2009 до 2012 року захисник зіграв за команду 62 матчі, у яких забив три голи. Згодом у його кар’єрі були сімферопольська "Таврія", чернівецька "Буковина", львівські "Карпати", маріупольський "Іллічівець", одеський "Чорноморець" та "Інгулець" із селища Петрове.

У 2011 році захисник провів один матч за юнацьку збірну України.

Варто зазначити, що так званий чемпіонат Криму ніким не визнається. А російським клубам, які виступають на окупованому півострові у турнірах під егідою так званого Кримського футбольного союзу, може загрожувати покарання від УЄФА.

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