Український футболіст епічно покарав голкіпера за фінти біля власних воріт: відео

Український футболіст Богдан Мишенко сповна скористався помилкою голкіпера в матчі чемпіонату Білорусі.

"Торпедо БєлАЗ" здобуло впевнену домашню перемогу над мінським "Торпедо" в матчі 5 туру чемпіонату Білорусі (2:0).

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Господарі забили двічі ще в першій частині зустрічі. Спочатку відзначився Гайдучек, а ще через 12 хвилин господарям вдалося вдруге засмутити суперника – гол на свій рахунок записав український півзахисник Богдан Мишенко, який скористався безглуздою помилкою воротаря.

Цього розіграшу чемпіонату Білорусі Мишенко зіграв усі 5 матчів, в яких забив 2 голи. Команда українця наразі перебуває на третьому місці, маючи в своєму активі 10 очок.

Дивіться відео голу Богдана Мишенка

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