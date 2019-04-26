Український футболіст епічно покарав голкіпера за фінти біля власних воріт: відео

4199 Читать новость на русском
Богдан Мишенко
Богдан Мишенко

Український футболіст Богдан Мишенко сповна скористався помилкою голкіпера в матчі чемпіонату Білорусі.

"Торпедо БєлАЗ" здобуло впевнену домашню перемогу над мінським "Торпедо" в матчі 5 туру чемпіонату Білорусі (2:0).

Читайте також: "Шахтар" втратив зіркового півзахисника на сім місяців: фото після операції

Господарі забили двічі ще в першій частині зустрічі. Спочатку відзначився Гайдучек, а ще через 12 хвилин господарям вдалося вдруге засмутити суперника – гол на свій рахунок записав український півзахисник Богдан Мишенко, який скористався безглуздою помилкою воротаря.

Цього розіграшу чемпіонату Білорусі Мишенко зіграв усі 5 матчів, в яких забив 2 голи. Команда українця наразі перебуває на третьому місці, маючи в своєму активі 10 очок.

Дивіться відео голу Богдана Мишенка

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Гройсман приїхав до Зеленського в офіс "Кварталу" (оновлено)
сьогодні
6632
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
На гран-прі Азербайджану сталася аварія через каналізаційний люк: відео
сьогодні 13:27 На гран-прі Азербайджану сталася аварія через каналізаційний люк: відео
2022
Олімпійська чемпіонка моторошно втратила свідомість під час інтерв'ю: відео
сьогодні 10:48 Олімпійська чемпіонка моторошно втратила свідомість під час інтерв'ю: відео
3360
Де можна купити квитки на матч Україна – Сербія на "Арені Львів"
25 квітня 21:08 Де можна купити квитки на матч Україна – Сербія на "Арені Львів"
714
Стало відомо, коли "Шахтар" та "Динамо" зіграють у Харкові
25 квітня 19:38 Стало відомо, коли "Шахтар" та "Динамо" зіграють у Харкові
381
На нас, гірськолижників, не звертають уваги. Не отримала підтримки навіть перед Олімпіадою
25 квітня 17:28 На нас, гірськолижників, не звертають уваги. Не отримала підтримки навіть перед Олімпіадою
Станіслав Безушко 236
Новини
Більше новин
Залиште відгук