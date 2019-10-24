Український футболіст Харатін виступає за "Ференцварош" як угорець

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Ігор Харатін
Ігор Харатін / Fradi

Колишній футболіст київського "Динамо" та луганської "Зорі" Ігор Харатін розповів, що не вважається в угорському клубі "Ференцварош" легіонером. За словами футболіста, який родом з Мукачева, у нього є угорські коріння.

Футболіст розповів у програмі "Трендець", що в заявку на матчі "Ференцвароша" він потрапляє як угорець. Втім, Харатін не підтверджував та не спростовував наявність угорського паспорту.

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Я тут вважаюся не як легіонер, тому що в мене є коріння угорське. Я тут (в Угорщині, – Спорт24) як місцевий. Коли потрапляю в заявку на гру і потрібно, щоб було 4-5 гравців з Угорщини, то я рахуюся як угорець,
– розповів Ігор.

Відео розмови з Харатіним

Ігор Харатін перейшов до угорського "Ференцвароша" взимку 2019 року з луганської "Зорі" й відразу виграв національну першість.

Усього за угорців Ігор зіграв 33 матчі, в яких забив 3 голи та зробив стільки ж результативних передач.

Як відомо, "фраді" тренує українець Сергій Ребров. За команду також виступають українці Данило Ігнатенко та Олександр Зубков.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол ФК Ференцварош
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