Український футболіст кумедно відібрав у судді червону картку під час матчу: відео

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Олександр Нойок
Олександр Нойок / ФК "Динамо" Брест

"Динамо" Брест, кольори якого захищають Артем Мілевський та Олександр Нойок, провело товариський матч з "Астаною".

На 56-й хвилині в білоруській команді був видалений Сергій Кисляк. Перед цим до судді підійшов півзахисник брестчан Олександр Нойок, який відібрав у судді картки.

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Щоправда, не допомогло – рефері повернув свої "робочі інструменти" назад і все одно відправив Кисляка з поля.


Матч закінчився з рахунком 2:2. Голи у "Динамо" Брест забили Нехайчик і Лаптєв. На 56 хвилині був видалений Кисляк, а на 87 хвилині пенальті не реалізував Савицький.

Раніше Спорт 24 повідомляв, що Артем Мілевський в січні цього року був офіційно оголошений гравцем команди "Динамо-Брест".

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Теги: Новини Білорусі Спорт Футбол
Джерело: 24 Канал
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