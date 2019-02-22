Український футболіст кумедно відібрав у судді червону картку під час матчу: відео
"Динамо" Брест, кольори якого захищають Артем Мілевський та Олександр Нойок, провело товариський матч з "Астаною".
На 56-й хвилині в білоруській команді був видалений Сергій Кисляк. Перед цим до судді підійшов півзахисник брестчан Олександр Нойок, який відібрав у судді картки.
Читайте також: Артем Мілевський збрехав про власне весілля, щоб втекти з угорського клубу: відео
Щоправда, не допомогло – рефері повернув свої "робочі інструменти" назад і все одно відправив Кисляка з поля.
Матч закінчився з рахунком 2:2. Голи у "Динамо" Брест забили Нехайчик і Лаптєв. На 56 хвилині був видалений Кисляк, а на 87 хвилині пенальті не реалізував Савицький.
Раніше Спорт 24 повідомляв, що Артем Мілевський в січні цього року був офіційно оголошений гравцем команди "Динамо-Брест".
Вибір редакції
-
Збірна України з баскетболу драматично поступилася Чорногорії і не вийшла на чемпіонат світусьогодні , 20:55
-
Світоліна поступилася у драматичному півфіналі турніру в Дубаї та не захистила титулсьогодні , 20:15
-
Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи: "Динамо" зіграє з "Челсі"сьогодні , 14:13