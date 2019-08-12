Український футболіст мало не забив гол ударом зі штрафного зі своєї половини поля: відео

Глядачі на матчі запорізького "Металурга" проти "Інгульця" в Першій лізі мало не стали свідками футбольного шедевра. Однак на заваді цьому стала перекладина воріт.

На 71-й хвилині матчу "Металург" отримав право на штрафний удар на своїй половині поля. Євген Сухіна вирішив не розігрувати м'яч, а завдати удару по воротах суперника.

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Гравець був близьким до того, щоб забити гол, адже голкіпер Богдан Шуст далеко вийшов з лінії воріт. Але м'яч влучив у перекладину. Черній, який був першим на добиванні, відправив м'яч повз рамку воріт.

Варто додати, що якби Сухіна забив би гол, то став би героєм матчу. До цього часу "Металург" програвав 0:1 та грав вдев'ятьох. А вже у кінцівці матчу пропустив вдруге та програв 0:2.