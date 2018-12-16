Український футболіст перейшов до португальського клубу

484 Читать новость на русском
Євген Сердюк перейшов до "Боавішти"
Євген Сердюк перейшов до "Боавішти" / Фото із соцмереж

Португальська "Боавішта" оголосила про підписання контракту з українцем Євгеном Сердюком.

Попереднім клубом 20-літнього українця була "Фатіма", яка виступає у третьому дивізіоні чемпіонату Португалії. Jeka, як кличуть футболіста, за цю команду у 15 матчах забив 10 голів. Один з них – у Кубку Португалії.

Читайте також: Який трансфер в українському футболі найгучніший у 2019 році? Опитування

Деталі умови переходу Євгена Сердюка до "Боавішти" не повідомляють. Відомо лише про те, що контракт з гравцем підписано до 2022 року.

Варто зазначити, що "Боавішта" зараз серед аутсайдерів чемпіонату Португалії, посідаючи 16-е місце серед 18-и команд.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Головні новини 4 лютого: нищівний удар по ворогу на Донбасі та рекорд у ЦВК
сьогодні
6459
Теги: Футбол Спорт Трансфери
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Біатлон: Українські збірні помітно регресували в Кубку націй після провалу в естафетах
16 грудня 2018 19:43 Біатлон: Українські збірні помітно регресували в Кубку націй після провалу в естафетах
388
Нападника, яким цікавилося "Динамо", продадуть тільки в Європу
16 грудня 2018 19:07 Нападника, яким цікавилося "Динамо", продадуть тільки в Європу
1030
Іспанському футболісту вдався диво-гол з центру поля: відео
16 грудня 2018 18:28 Іспанському футболісту вдався диво-гол з центру поля: відео
4831
Ломаченку пропонують найбільший гонорар у кар'єрі за бій з британцем
16 грудня 2018 17:54 Ломаченку пропонують найбільший гонорар у кар'єрі за бій з британцем
2825
Гравці "Динамо" відправилися на відпочинок в екзотичні країни
16 грудня 2018 17:20 Гравці "Динамо" відправилися на відпочинок в екзотичні країни
771
Біатлон: Шведам нема рівних в естафеті, українці зі слабкою швидкістю тільки 16-ті
16 грудня 2018 16:23 Біатлон: Шведам нема рівних в естафеті, українці зі слабкою швидкістю тільки 16-ті
206
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук