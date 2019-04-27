Український футболіст підвів свою команду у матчі чемпіонату Іспанії

Нападник іспанського "Альбасете" українець Роман Зозуля в рамках 36 туру другого іспанського дивізіону з "Осасуною" (0:2) вийшов в стартовому складі.

Зозуля при рахунку 0:1 на користь "Осасуни" отримав червону картку. Українець рукою не дав залетіти м'ячу у ворота "Альбасете" на 77-й хвилині зустрічі.

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Однак ця жертва виявилася марною. Роберто Торрес реалізував призначений за цей фол пенальті, зробивши рахунок 2:0. Гра так і завершилася.

Ця червона картка стала для Зозулі третьою в цьому сезоні. До цього він був видалений в іграх з "Ельче" і "Осасуною" в першому колі.

29-річний українець в цьому сезоні забив 8 голів і зробив 1 результативну передачу в рамках 31 матчу. "Альбасете" за 7 турів до кінця чемпіонату йде другим у Сегунді, а "Осасуна" займає перший рядок.

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