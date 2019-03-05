Український футболіст потрапив у символічну збірну тижня разом з Мбаппе

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Український футболіст потрапив у символічну збірну тижня разом з Мбаппе

Український захисник Василь Кравець потрапив збірну тижня гравців віком до 21 року. Все завдяки вдалій грі за "Леганес" у чемпіонаті Іспанії.

WhoScored включив молодого українця у перелік найкращих гравців тижня віком до 21 року. У цьому переліку також зірковий нападник французького ПСЖ Кіліан Мбаппе.

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При цьому портал виставив Кравцю 7,79, що виявилося недостатньо для того, щоб потрапити у символічну збірна тижня чемпіонату Іспанії. При цьому що Кравець допоміг "Леганесу" на власному полі обіграти "Леванте". І якщо б партнери українця краще реалізовували свої моменти, то в активі гравця були б два результативні паси.

Відеоогляд матчу Леганес – Леванте

Тож не дивно, що головний тренер збірної України Андрій Шевченко розглядає можливість довикликати Василя Кравця на матчі головної команди.

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Теги: Спорт Футбол
Джерело: 24 Канал
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